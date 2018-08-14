Мехико, 14 августа, 2018, 09:51 — ИА Регнум. В модернизацию государственной нефтеперерабатывающей компании Petroleos Mexicanos (Pemex) будет вложено более $2,63 млрд. Об этом 13 августа заявил избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает TeleSur.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Нефтяная вышка

Лопес Обрадор пояснил, что намерен обновить шесть нефтеперерабатывающих заводов Pemex, чтобы уменьшить импорт и повысить качество добычи нефти в стране. Кроме того, проект модернизации включает в себя переоборудование нового завода, для этого планируется инвестировать $8,4 млрд. Этот проект должен быть завершен через три года в рамках соблюдения предвыборных обещаний.

Еще $4 млрд бюджета будут использованы для бурения скважин в Мексиканском заливе и других важных месторождениях, расположенных в штатах Чьяпас, Табаско и Веракрус. В рамках модернизации будут изучены контракты Pemex за последние три года.

С 2004 года снижение переработки нефти в Мексике привело к росту импорта. Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря этого года.