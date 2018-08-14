Магадан, 14 августа, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Житель Магадана, видеоблогер Вячеслав Филогриевский предположил, что квартиры для детей-сирот в столице Колымы покупают на полмиллиона рублей дороже, чем они стоят на самом деле. Своё мнение он подтверждает словами человека, получившего жильё от мэрии Магадана, и данными с сайта госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

По подсчётам Вячеслава Филогриевского, на разнице между рыночной ценой и стоимостью, по которой мэрия покупает квартиры, за последние два года кто-то заработал порядка 25 млн рублей, а, возможно, и больше. Косвенное подтверждение этому блогер приводит на своём канале «Политический магаданский журнал».

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«Недавно я просил отозваться детей-сирот, получивших жильё в Магадане. Первый парень, который вышел на связь, подтвердил мои догадки. Суть вот в чём: за последние два года мэрия Магадана купила для детей-сирот порядка полусотни квартир. С одной стороны, стоит только порадоваться за детей-сирот. С другой стороны, квартиры они получили не те, на которые государство выделяло деньги. Парню из числа детей-сирот год назад выдали положенную по закону квартиру, и это оказалась «гостинка» (длинный коридор и малюсенькие квартиры по бокам) на 31-м квартале. Такая квартира площадью 25 кв.м. стоит с мебелью 1,1 млн рублей и торг — то есть за 1 млн рублей можно купить. А мэрия прошлым летом покупала квартиры за 1,519 млн рублей, то есть на полмиллиона дороже. Как же так? Это же глупость — покупать квартиру в 1,5 раза дороже её рыночной стоимости. Неужели наш мэр, который часами рассказывает про экономию бюджетных денег и программу «Город без долгов», не видит у себя под носом такой расточительности?» — недоумевает Вячеслав Филогриевский.

Пользуясь сайтом госзакупок, он выяснил, что по завышенной цене за последние два года мэрия приобрела порядка 50 квартир, и почти все — у некоего Руслана Воловика.

«То есть никто не хотел продавать свою «гостинку», которая стоит 1 млн рублей, за 1,5 млн, а один человек взял и продал десятки квартир мэрии втридорога? — удивляется блогер. — Торгов-то, по сути, не было, и лоты уходили по стоимости выставленных, не снижаясь ни на копейку. Я, если честно, не верю в такие совпадения, что мэрия случайно покупала квартиры у одного и того же человека. И подтвердил моё мнение сирота, вышедший на связь. Он сказал, что сам находил квартиры для себя и предлагал их мэрии Магадана. Но в каждом случае ему отказывали, ссылаясь на какие-то разногласия с законом».

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Другу сироты, который позвонил блогеру, вообще выдали квартиру в таком районе Магадана, где жильё в 25 кв. метров стоит порядка 800 тыс рублей, то есть разница с закупочной ценой почти в два раза. Сейчас же мэрия закупает квартиры для детей-сирот вообще по цене в 1,8 млн рублей, притом что рыночная стоимость жилья упала по сравнению с прошлым годом.

«Для меня тут всё предельно ясно. Как я считаю, кто-то очень хорошо зарабатывает на детях-сиротах и лишает их комфорта или денег, которые они недополучат в случае продажи своей квартиры. Этики и морали, видимо, просто не существует в игрищах мэрии. Обманывать детей-сирот и вообще людей, ущемлённых с детства, — большой, большой, большой грех», — отметил Вячеслав Филогриевский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае детям-сиротам пришлось голодать, чтобы получить хотя бы временное жильё.

«В Приморье 6,5 тыс. детей-сирот, которые остро нуждаются в жилье. При этом 80% из них имеют на руках решения судов о предоставлении им жилья, исполнение ждут по 10−15 лет. Одна из основных причин сложившейся ситуации — недофинансирование программы и нерасторопность местных и региональных властей», — рассказывал о ситуации в регионе депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко.