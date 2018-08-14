США, 14 августа, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Пятеро членов тоталитарной секты, вероятно совершивших ритуальное убийство ребенка, останутся на свободе. Такое решение вынес суд американского штата Нью-Мексико, передает Fox News.

Правосудие в США

Обвиняемые должны предоставить залог в размере около $20 тыс. для каждого, носить электронные браслеты и каждую неделю отмечаться в полиции. Членов секты подозревают в обучении детей стрельбе из огнестрельного оружия с целью нападения на педагогов и правоохранителей.

Погибшему мальчику было четыре года. По рассказам другого ребенка, его смерть наступила в феврале. Взрослые объясняли детям, что мальчик воскреснет и покажет, куда нужно стрелять. Перед смертью ребенка пытались лечить чтением религиозных текстов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штате Нью-Мексико полицейские освободили из нелегального лагеря 11 детей, одетых в лохмотья. Там же нашли тело еще одного ребенка. На месте задержали трех женщин и двоих мужчин — Лукаса Мортона и Сираджа Ваххаджа.