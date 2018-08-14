Каракас, 14 августа, 2018, 08:08 — ИА Регнум. С 20 августа в Венесуэле начнет действовать новая система заработных плат и цен, привязанная к криптовалюте петро. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро 13 августа, передает телеканал TeleSur.

Kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро

По словам Мадуро, это «будет означать существенное улучшение и стабильный доход рабочих», а также «зафиксирует максимальную цену продаж». Президент пообещал, что новая система будет гарантом отсутствия спекуляций на рынке.

С этого дня в стране будут две расчетные единицы: петро и новая валюта, которая после деноминации получит название суверенный боливар. По оценке президента, к 2020 году Венесуэла восстановит стабильность, экономическое и социальное процветание.

20 августа, когда реформа вступит в силу, объявлено выходным днем.