Пекин, 14 августа, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Розничная торговля потребительскими товарами в Китае выросла в июле выросла в городовом измерении на 8,8%, сообщили в Госстате Китая, передает 14 августа агентство Синьхуа.

Торговля в Китае

Розничная торговля товарами широкого потребления в Китае в июле 2018 года показала 8,8% роста в сравнении с тем же месяцем 2017 года. Однако данный показатель несколько ниже 9%, который был достигнут в июне этого года, отметили в Государственном бюро статистики КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, промышленное производство Китая в июле 2018 года выросло на 6% по отношению к тому же месяцу 2017 года.