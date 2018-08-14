Вашингтон, 14 августа, 2018, 03:53 — ИА Регнум. В Вашингтоне прошла встреча помощника США по национальной безопасности Джона Болтона с послом Турции в США Сердаром Кылычем, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Defence.gov Флаги США и Турции

Сообщается, что стороны обсудили содержание под стражей в Турции американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти подозревают в причастности к попытке госпереворота летом 2016 года. Помимо этого обсуждались и текущие отношения между Турцией и Соединенными Штатами. Сандерс подчеркнула, что встреча проходила по инициативе Анкары.

Ранее, 10 августа, президент США Дональд Трамп заявил о намерениях повысить пошлины на импорт стали и алюминия из Турции вдвое — до 20% и 50% соответственно. Это заявление вызвало резкое падение курса турецкой лиры. Турецкая прокуратура 13 августа заявила о начале расследования по делу о финансовом кризисе, вызванного этим обвалом курса национальной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в попытках нанести республике «удар в спину», несмотря на союзнические отношения в рамках НАТО. Также Эрдоган заявил, что США жертвуют стратегическим партнерством с Турцией ради поддержки отношений с курдскими организациями.