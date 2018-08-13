Москва, 14 августа, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Подорожание авиабилетов на заграничные авиарейсы произойдет в течение двух дней, передает РБК со ссылкой на билетное агентство Biletix.

Деньги за билет

Причиной резкого роста цен является падение курса рубля. Расчеты на рынке авиабилетов ведутся в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Уточняется, что курс IATA в РФ привязан к официальному курсу Банка России, меняется еженедельно с округлением в 50 коп. в большую сторону. Это происходит в полночь со вторника на среду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил курс доллара на 14 августа на 1 рубль 31,59 копейки, а курс евро — на 97,59 копейки.