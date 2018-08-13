Банги, 14 августа, 2018, 02:25 — ИА Регнум. Водитель машины, на которой в Центрально-Африканской Республике ехали российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, взят под стражу, заявил Виктор Токмаков, второй секретарь посольства России в ЦАР, передает РБК.

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По словам российского дипломата, информация получена от местных следователей. Водитель проходит по делу свидетелем.

«Он находится под стражей при местной жандармерии в столице страны, городе Банги», — заявил Токмаков.

Напомним, тела Джемаля, Радченко и Расторгуева были найдены 31 июля 2018 года в районе города Сибю (ЦАР). Ведется расследование. 9 августа официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что погибшие пытались попасть в тренировочный лагерь Беринга, но не смогли — из-за отсутствия документов.