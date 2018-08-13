Бухарест, 13 августа, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал протестующих в Бухаресте и других городах страны оппозиционеров продолжать акции давления на правительство. Как передает ИА REGNUM, Йоханнис сказал, что это единственная возможность удержать Румынию в «европейском русле».

Presidency.ro Клаус Йоханнис

Он обвинил руководство правительства, парламента и стоящей за ними правящей социал-демократической «группировки» во главе с Ливиу Драгней в том, что они готовы погубить демократию и бросить Румынию в хаос ради личных интересов.

С заявлением по поводу столкновений, произошедших в конце прошлой недели в Бухаресте между манифестантами и жандармами, выступила Еврокомиссия. Там осудили чрезмерное применение силы сотрудниками правопорядка для разгона акции и призвали обеспечить свободу собраний и свободу СМИ в стране.

В Бухаресте, напомним, 10 августа прошла самая масштабная за последнее время акция протеста, организованная представителями румынской зарубежной диаспоры, многие из которых специально для этого прибыли в страну. В акции приняли участие несколько десятков тысяч человек, они требовали отставки правительства и парламента.

В результате попытки манифестантов прорваться в здание парламента произошли столкновения с жандармерией. Силовики применили слезоточивый газ и водометы. Пострадали более 500 человек, около 60 — госпитализировано, в том числе — более десятка жандармов.

Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал расследовать все инциденты и выяснить, кто отдал приказ полиции применить силу к протестующим. Генеральная прокуратура Румынии возбудила уголовное дело в связи с действиями жандармов, в то время как правительство поддержало действия силовиков. В последующие дни акции продолжились.