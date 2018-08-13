Рига, 13 августа, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что она шокирована реакцией на её слова о том, что она никогда не поедет выступать в Крым ни за какие деньги. Соответствующее заявление она сделала журналистам сегодня, 13 августа.

Okras Лайма Вайкуле

Напомним, на днях Вайкуле, находясь в Одессе, заявила, что она ни за какие деньги не поедет выступать в Крым, так как всем гражданам Евросоюза якобы запрещено ездить на полуостров. Также Вайкуле зачем-то заявила, что никогда не питала теплых чувств к СССР и очень рада, что он распался.

Большое число российских деятелей культуры, общественников и политиков возмутились словами Вайкуле и раскритиковали её за подобное высказывание.

Теперь Вайкуле заявляет, что она шокирована этой критикой в свой адрес и особенно телесюжетами, которые посвящены этой ситуации.

«Я даже не представляла, что люди такие звери», — сказала Вайкуле.

Она опешила от того, что её слова могли вызвать подобную реакцию и вообще на них кто-то обратил внимание. Вайкуле также винит журналистов, которые якобы врут.

«Журналисты — провокаторы и вруны, вот мои впечатления», — сокрушается певица.

Всех своих коллег по цеху, кто посмел прокомментировать или осудить её высказывание, Вайкуле считает недостойными людьми.

«Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто», — негодует она.

Также Вайкуле заявила, что не хочет больше участвовать в этом скандале.