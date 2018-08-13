Москва, 13 августа, 2018, 17:41 — ИА Регнум. США будут всё дальше отходить от демократических норм, уверен кинорежиссер Карен Шахназаров. Об этом он заявил 13 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Светоч

«США — это страна, которая становится всё более тоталитарной, — сказал Шахназаров. — Это очевидно. Я помню, что, когда снимал «Американскую дочь» в 1994 году, это была действительно свободная страна в то время. Но угасание империи всегда сопровождается закручиванием гаек. И наши западники никак не могут свыкнуться с этой идеей. Они привыкли думать об Америке Хемингуэя и Фолкнера, а она уже совсем другая страна. И это меня совершенно не удивляет. Всё будет ещё сильнее ужесточаться. Это объективный процесс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мессенджер WhatsApp, который принадлежит американской компании Facebook, больше не будет использовать технологию сквозного шифрования сообщений пользователей. Пойти на такой шаг руководство мессенджера было вынуждено по требованию компании Facebook.

Ожидается, что переписка всех пользователей WhatsApp будет расшифрована уже в 2019 г.