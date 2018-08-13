Москва, 13 августа, 2018, 17:10 — ИА Регнум. В интернете появилась серия видеоэкскурсий, которые посвящены улицам и площадям российской столицы. Короткие видео, опубликованные на YouTube-канале «Гуляем по Москве», представляют собой выжимку наиболее интересных и ярких фактов из полноценных пеших экскурсий.

Https://vk.com/party_moskva В сети набирают популярность видеоэкскурсии по Москве

Серия роликов стала результатом совместной работы проектов «Гуляем по Москве» и «Открытые крыши». Первый посвящен бесплатным экскурсиям по столице, а второй — различным бесплатным мероприятиям, от занятий йогой до коллективного запуска воздушных змеев.

Уже выпущены ролики, посвященные Триумфальной площади, Большой Никитской и Никольской улицам, парку «Зарядье», Пречистенской набережной и площади Тверской Заставы. О достопримечательностях столичных улиц рассказывают известные московские гиды Юлия Дмитрюкова, Евгений Степанов, Денис Рамодин. В роликах используются редкие архивные фотографии и изображения, которые позволяют наглядно сравнить Москву современную с Москвой прошлых десятилетий и столетий.

Изначально видеоэкскурсии были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте», где стали довольно популярны, набрав более 5 миллионов просмотров.

В ближайшее время планируется выпустить еще не менее пяти видео, а значит, будут проведены и сами экскурсии. Их можно посетить совершенно бесплатно, если успеть записаться в группе в соцсети «ВКонтакте» «Открытые крыши. Бесплатная Москва». Анонсы в группе регулярно обновляются.