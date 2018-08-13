Москва, 13 августа, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации несомненно отреагируют на заход эсминца военно-морских сил США в Черное море. Об этом сегодня, 13 августа, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич (Смоленская область).

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Ранее сегодня стало известно, что американский эсминец USS Carney DDG-64 класса «Арли Бёрк», который входит в состав 6-го флота ВМС США, вошел в акваторию Черного моря через турецкие проливы Дарданеллы и Босфор.

При этом пресс-служба 6-го флота ВМС США заявила, что боевой корабль прибыл в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами США в регионе.

По словам Клинцевича, реакция России на этот недружественный акт США несомненно последует. Реакция не будет спонтанной и будет находится в рамках программы по обеспечению безопасности России на Черном море.

При этом Клинцевич выразил уверенность, что американский эсминец вошел в Черное море вовсе не для обеспечения безопасности, а для того, чтобы «поиграть на нервах у России» и заставить российских военных «подергаться».

"Напрасные попытки. Нервы у нас крепкие, и никто дергаться не собирается… Провокации не пройдут», — сказал Клинцевич.