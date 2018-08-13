Астана, 13 августа, 2018, 17:37 — ИА Регнум. В пяти областях Казахстана и городах республиканского значения банк Qazaq Banki закроет свои филиалы. Об этом говорится 13 августа на сайте фондовой биржи KASE.

Qazaqbanki.kz Qazaq Banki

Банк также прекратил деятельность структурных подразделений в Алма-Ате и Астане. С 1 сентября филиалы банка закрылись в Джамбульской (Жамбылской), Алма-Атинской, Актбюинской, Атырауской и Карагандинской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 июля по 28 сентября Национальный банк Казахстана приостановил действие лицензии Qazaq Banki на выдачу новых депозитов и открытие счетов физических лиц.