Симферополь, 13 августа, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Работники МЧС спасли виноградники «Массандры» от пожара, который вплотную подобрался к посадкам. Об этом на своей странице в Facebook рассказала директор предприятия Янина Павленко.

Марина Каширская ИА REGNUM Виноградники в Крыму

«В эти выходные от пожара чудом не пострадали виноградники «Массандры» в филиале «Ливадия». Огонь подошёл вплотную к посадкам каберне! К счастью, обошлось без потерь. Огромная благодарность сотрудникам МЧС, которые, несмотря на чудовищную в эти дни нагрузку, отреагировали оперативно и остановили огонь», — отметила директор предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в урочище Уч-Кош в районе Ялты произошёл крупный пожар, площадь которого позже достигла 25 га. Для тушения было привлечено 485 человек и 67 единиц специализированной пожарно-спасательной техники.