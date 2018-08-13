Москва, 13 августа, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Устойчивости нефтяных котировок в последнее время можно лишь позавидовать. В то время как обваливаются турецкая лира, российский рубль, продолжает дешеветь золото, котировки нефти марки Brent демонстрируют удивительную стабильность вблизи максимумов с 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Interpolit.ru Нефть

«Основная причина этого в том, что факторы, определяющие глобальные тренды на нефтяном рынке, сейчас находятся в шатком, но равновесном состоянии. Россия и Саудовская Аравия летом уже нарастили добычу, вызвав снижение цен, однако это компенсируется сомнениями участников рынка в том, что у стран есть дополнительные возможности для дальнейшего увеличения добываемого объема», — пояснил Быков.

Поэтому участники рынка, сейчас находятся в режиме ожидания изменений в глобальной ситуации, не забывая реагировать на локальные факторы, в основном связанные с американской нефтяной промышленностью. 14 августа такая информация выйдет поздно вечером, а это значит, что большую часть дня, динамика цен будет определяться техническими факторами, которые указывают на торговлю барреля Brent в ограниченном диапазоне $72−73.

«Лишь 14 августа в 23:30 по мск публикация расчетов по запасам нефти в США от Американского института нефти приведет к локальному ценовому скачку. Если расчеты, опубликованные институтом, укажут на сокращение запасов нефти, баррель Brent подскочит до $74, в обратном случае упадет к $71,50», — считает Быков.

Читайте также: Нефть слабо растёт на комфортном для экспортеров уровне