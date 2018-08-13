Киев, 13 августа, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В США на президента Украины Петра Порошенко заведены уголовные дела, связанные с его офшорными счетами, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью «Стране.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

"С ним не о чем разговаривать. Он никто, — ответил Саакашвили на вопрос, чтобы он сказал Порошенко при встрече. — Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально».

По его словам, в Соединенных Штата президента Украины могут посадить, как бывшего премьер-министра страны Павла Лазаренко, поскольку ФБР «завела на него папку дел». Бывший политик уточнил, что разговаривал с людьми, которые об этом знают. Вместе с тем Саакашвили уверен, что Порошенко не победит на предстоящих выборах президента Украины.

Читайте также: Медведев: Саакашвили сначала заявлял о желании дружить с Россией