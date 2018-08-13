Санкт-Петербург, 13 августа, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Реставраторы осмотрели скульптуру Медный всадник в поисках повреждений после нападения вандалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Музее городской скульптуры Петербурга.

Василий Суриков. Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге. 1870

Специалисты проверили памятник Петру I рано утром 13 августа. Оказалось, что он отделался «легким испугом».

«На памятнике не обнаружено следов повреждения. Мы очень рады тому, что он в порядке», — сообщили в музее.

Об акте вандализма стало известно накануне. Кадры с участием молодых людей и девушки попали в интернет — они забрались на Медного всадника и попытались установить там мангал. Полицейские задержали двоих мужчин, одному из которых 20 лет, другому — 32 года. Им вменили мелкое хулиганство и обязали заплатить штраф.

Петербуржцы крайне бурно отреагировали на происшествие. В социальных сетях общественность придумывает хулиганам все более изощренные наказания, например, предлагает отправить их в колонию на год, где заставить круглосуточно смотреть фильмы по истории искусств.

Памятник Петру I на Сенатской площади в Петербурге, известный как Медный всадник, был сооружен Этьеном Фальконе и открыт 7 августа 1782 года. Скульптура установлена на знаменитом «Гром-камне» — его обнаружили в окрестностях деревни Конная Лахта, и специально тянули почти 8 км до места погрузки. Когда камень достали из земли, полость залило водой — так образовался существующий и поныне Петровский пруд в Приморском районе Петербурга.