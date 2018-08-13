Новосибирск, 13 августа, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин может посетить Новосибирск в период с 27 по 30 августа. Об этом написали сразу несколько местных СМИ, подчёркивая, что президент, возможно, прилетит на VI Международный форум технологического развития «Технопром-2018», который запланирован на эти дни.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На пресс-конференции 9 августа врио заместителя губернатора Новосибирской области Андрей Жуков не подтвердил информацию о приезде Владимира Путина в Новосибирск в августе, но и не опроверг.

Ранее пресс-служба правительства Новосибирской области сообщала, что в 2018 году на «Технопром-2018» ждут более семи тысяч участников, в том числе представителей иностранных государств.

На мероприятии планируется обсудить исполнение поручения президента РФ по развитию Академгородка. Ключевая тема форума — «Наука как индустрия».

«Одними из главных событий форума станут первое публичное слушание плана развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», разрабатываемого согласно поручению президента Российской Федерации, а также стратегическая сессия по представлению концепции социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, — отмечал Андрей Жуков.

В рамках форума запланировано около 100 деловых и культурных мероприятий. Одно из них — выставка «Технопром».

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз президент РФ Владимир Путин посетил Новосибирск с рабочей поездкой 8 февраля 2018 года. Он встретился с сибирскими учёными и одобрил идею создания в Новосибирской области научного центра под рабочим названием «Академгородок 2.0», которую озвучили учёные СО РАН. В настоящее время в регионе разрабатывается концепция развития центра. План должен быть готов к 30 сентября 2018 года.