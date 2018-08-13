Москва, 13 августа, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по финрынку 13 сентября проведет большие парламентские слушания по ОСАГО.

Prostrahovanie24.ru ОСАГО

«Тема — социально чувствительная, затрагивающая интересы большого количества граждан», — отметил в соцсети глава комитета Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Парламентарий напомнил, что к началу текущего созыва Госдумы на рынке ОСАГО сложилась очень сложная ситуация. С одной стороны, граждане из регионов России жаловались на то, что очень трудно получить полис ОСАГО или, если даже ты имеешь полис и случилась авария, то трудно получить услугу по ремонту автомобиля. С другой стороны, страховые компании не хотели работать на этом рынке, поскольку бизнес становился убыточным, появились мошенники, которые зарабатывали, используя прорехи в законодательстве, указал депутат.

«Буквально в последний месяц появилось очень много различных предложений по совершенствованию системы обязательного страхования автогражданской ответственности», — констатировал Аксаков. — «Надо посоветоваться с рынком, с теми, кто защищает права автолюбителей, с Центральным банком. Тема требует широкой дискуссии. В связи с этим 13 сентября комитет начнет осеннюю сессию с больших парламентских слушаний по ОСАГО».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страховщики предложили чинить новые автомобили подержанными запчастями, также предлагается сократить до пяти дней срок обращения по выплатам по ОСАГО.

Кроме того, ЦБ выступил с предложением об изменении тарифной политики: расширить коридор базовых ставок на 20% вверх и вниз, реформировать систему скидок и надбавок за безаварийную езду, ввести новые категории водителей по стажу и возрасту.

В Минфине обсуждается идея об отмене коэффициентов: территориального и мощности двигателя, переход на разные типы полисов с разными лимитами выплат, возможность приобретения полиса на несколько лет и прочее.