Донецк, 13 августа, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Около 30 украинских солдат проходят подготовку на снайперов под руководством инструкторов НАТО, заявил 12 августа начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает «Донецкое агентство новостей».

David William Снайпер

По его словам, под Мариуполем есть тренировочная база ВСУ. Однако вместо тренировок инструкторы НАТО там проводят профессиональную подготовку снайперов. Безсонов подчеркнул, что ранее ВСУ получили от членов НАТО партию снайперских винтовок, которыми могут быть оснащены обучаемые под Мариуполем солдаты.

Напомним, ранее Безсонов заявил, что украинское командование создало специальную снайперскую группу, которая нужная для борьбы с добровольческими батальонами.