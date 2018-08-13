Хабаровск, 13 августа, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Более 224 млн рублей остаётся должно своим работникам главное военно-строительное управление №6 (ГВСУ №6, ранее «Дальспецстрой»). Об этом сообщает 13 августа пресс-служба Следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что ситуация с невыплатой заработанных денег 3418 работникам «Дальспецстроя» была обсуждена в ходе совещания в аппарате уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае Игоря Чесницкого.

По словам омбудсмена, полностью решить вопрос с задолженностью до сих пор не удалось, «несмотря на меры, принимаемые органами власти, надзорными и следственными органами».

«Также не сокращается количество граждан-дольщиков, чьи права нарушены в результате несоблюдения ФГУП «ГВСУ № 6» сроков сдачи домов, предусмотренных договором участия в долевом строительстве», — отметил Чесницкий, добавив, что в отношении сложившейся ситуации следует разрабатывать дополнительные меры.

По словам внешнего управляющего «Дальспецстроя» Григория Удельнова, «кредиторами предприятия утвержден план внешнего управления, в рамках которого в ближайшие три месяца планируется получить 300—350 млн рублей от реализации имущества» предприятия.

«Эти деньги в равных долях будут направлены на погашение заработной платы и на достройку жилых домов», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата на 1 июня 2018 года Дальний Восток продолжает удерживать первенство по зарплатным долгам в России. Лидируют Приморье и Хабаровский край. В Хабаровском крае долги по зарплате составляли на конец весны 279,9 млн рублей.

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