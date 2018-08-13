Москва, 13 августа, 2018, 07:13 — ИА Регнум. На биржевых торгах 10 августа доллар и евро показали в целом одинаковую динамику. Если доллар продолжал уверенный рост к рублю, то европейская валюта к рублю выросла намного меньше, а в течение дня даже немного понижалась. Пара USD/RUB выросла к рублю на 1,52%, до 67,71 руб., и пока остается на уровнях ноября 2016 года. При этом пара EUR/RUB выросла к рублю только на 0,54%, до 77,228 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал 10 августа новые американские санкции фактическим объявлением экономической войны и пообещал США пропорциональный ответ. Однако валютный рынок, видимо, перепуган уже не столько санкциями, сколько возможным ответом России на действия США, и предпочитает избавляться от рубля и рублевых активов. Новость от Росстата о том, что российский ВВП за II квартал 2018 года вырос на 1,8% в годовом исчислении, валютные трейдеры, похоже, пока игнорируют.

Между тем в Сбербанке отметили, что объем покупок наличной валюты физлицами, по собственной информации банка, не превышает $20 млн в день, и это достаточно низкий показатель, говорящий об отсутствии паники среди населения.

Тем временем на ICE 10 августа нефть Brent подорожала, к закрытию торгов она повысилась на 1,03%, до $72,81 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI 10 августа снизился на 0,34%, выход нерезидентов из российских госбумаг продолжался.

Пара EUR/USD 10 августа продолжила падать и понизилась на 1,01%, до 1,1411 долл. за евро. В начале предстоящей недели пару USD/RUB можно будет увидеть на уровнях в 66−68 руб., а пару EUR/RUB — на отметках в 76,50−77,50 руб.

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