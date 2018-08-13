Южно-Сахалинск, 13 августа, 2018, 03:03 — ИА Регнум. На Сахалине завершился Национальный финал чемпионата «ВорлдСкиллс Россия». На базе площадок, построенных к чемпионату WorldSkills будет создан современный Центр подготовки высококвалифицированных кадров. Соглашение подписали губернатор Сахалина Олег Кожемяко и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)» Роберт Уразов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Национальный финал чемпионата ВорлдСкиллс Россия прошёл на Сахалине

Читайте также: На Сахалине стартовал Национальный чемпионат «Молодые профессионалы»

Создание Центра направлено на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования на Сахалине. Будущий Центр станет поставщиком востребованных специалистов для различных отраслей экономики островного региона. Готовить рабочие кадры здесь будут в соответствии с международными стандартами WorldSkills. Новая образовательная площадка предназначена для профессиональной ориентации, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по широкому перечню специальностей.

«То, что мы видим сегодня на Сахалине — это образец того, как должен выглядеть образовательный центр самого современного уровня. Особенно ценно наследие, которое получит регион после окончания масштабного конкурса. Я рассчитываю на то, что многие из участников сегодняшнего чемпионата останутся на Сахалине, примут здесь участие в создании компаний мирового уровня», — сказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)» Роберт Уразов.

Площадки, на которых сейчас проходят соревнования, после завершения чемпионата будут использованы для различных целей. Одни станут универсальными спортивными площадками, в других будут размещаться выставочные залы международного уровня.

Более 50 приезжих конкурсантов уже получили приглашения от крупных сахалинских компаний на работу. Областные власти намерены оказать востребованным специалистам рабочих профессий всестороннюю поддержку — помочь с жильём и выплатить подъёмные.

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко поблагодарил руководство Союза «Молодые профессионалы» за помощь и поддержку в организации национального финала чемпионата в регионе.

«Это очень важное мероприятие для Сахалинской области, где продолжает динамично развиваться экономика, которая нуждается в грамотных и хорошо подготовленных молодых специалистах. С открытием на Сахалине Центра подготовки профессиональных кадров решение этой важной задачи выйдет на качественно новый уровень», — сказал глава Сахалинской области.

За время проведения чемпионата его площадки посетили около 40 тысяч человек. В числе гостей — делегации иностранных государств. Очень высоко оценила конкурс делегация из Китая. Соседи сообщили, что намерены использовать опыт Сахалина для подготовки чемпионата WorldSkills Competition в 2021 году в Шанхае.

Торжественное закрытие Национального финала ВорлдСкиллс Россия состоялось в спортивном комплексе «Кристалл» в Южно-Сахалинске. Лидерами конкурса стали молодые профессионалы Москвы — в их активе 34 золотые медали, 18 серебряных и 12 бронзовых. В числе лидеров также Татария и Московская область.

Дальневосточников среди победителей нет.

Это ещё раз подтверждает важность проведения подобных мероприятий именно в ДФО: дальневосточное профессиональное образование требует развития, и сахалинский Национальный финал отличное начало, важность которого сложно переоценить.

Сахалинские работодатели вручили конкурсантам 70 сертификатов на трудоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине прошёл Национальный финал чемпионата WorldSkills — «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)». Это самые масштабные соревнования среди студентов и колледжей в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет.