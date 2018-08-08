На Сахалине стартовал Национальный чемпионат «Молодые профессионалы»

Южно-Сахалинск, , 07:18 — REGNUM На Сахалине сегодня, 8 августа, стартовал чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В островной регион съехались участники из 85 регионов страны. Приветствие в адрес молодых профессионалов направили президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко пообещал, что участники чемпионата по итогам состязаний смогут получить престижную работу на Сахалине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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VI Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» проходит на Сахалине. Вся инфраструктура для состязаний создавалась с нуля. Над подготовкой павильонов, где будут соревноваться участники, работали несколько сотен человек. В чемпионате принимают участие 3,5 тыс. человек из 85 регионов России.

Сегодня в адрес участников чемпионата поступили приветственные телеграммы от президента России Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.

«Дорогие друзья» Рад приветствовать участников, организаторов и гостей финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это соревнование, уже завоевавшее высокий авторитет и признание, впервые проводится на Дальнем Востоке, опережающему развитию которого мы уделяем особое внимание. Будущее Сахалинской области, других дальневосточных регионов связано с созданием современных производств, эффективной социальной инфраструктуры, с крупными транспортными, индустриальными проектами. Для реализации этих масштабных планов нужны энергия и творчество молодежи, квалифицированные специалисты, готовые работать по самым передовым стандартам.

Рассчитываю, что проведение VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности отечественного профессионального образования. А его участники возьмут успешный старт в карьере, смогут в полной мере реализовать свой талант, знания, умения на благо Дальнего Востока и всей нашей большой страны. Желаю вам удачи», — говорится в обращении главы государства.

Дмитрий Медведев в своём обращении отметил, что чемпионат с каждым годом становится все более престижным:

«С каждым годом конкурс становится все более престижным и интересным. Прежде всего для самих молодых специалистов, которые получают возможность доказать, что они лучшие в своей сфере и заслуживают не только высоких оценок судей, но и перспективной работы, достойной зарплаты, новых ступеней личностного и профессионального роста».

Глава российского правительства выразил также уверенность, что многие из участников чемпионата войдут в состав национальной сборной и будут бороться за самые высокие награды на европейском первенстве EvroSkills — 2018 в Будапеште.

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко сообщил, что по итогам состязаний участники чемпионата смогут получить престижную и высокооплачиваемую работу в Сахалинской области. На закрытии чемпионата его лучшие участники получат пакетное предложение от работодателей островного региона. Оно будет оформлено в виде приглашения на работу с указанием места, заработной платы и выгодных условий сотрудничества.

«Чемпионат WorldSkills — это уникальная возможность для предприятий увидеть и получить лучших профессионалов страны. 12 августа, на церемонии закрытия, должны быть готовы стоящие предложения для победителей. Это большой шаг по привлечению молодежи», — сказал Олег Кожемяко.

Губернатор Сахалина также поручил министерствам и ведомствам разработать механизмы поддержки молодых сотрудников, в частности, предоставление жилья. При этом глава региона подчеркнул, что предпочтение будет отдано местным талантливым кадрам.

Уже сегодня предложения о работе для победителей поступают от таких крупных компаний, как «Сахалин Энерджи», «Газпром трансгаз Томск», «Горняк — 1», от крупных гостиничных комплексов и других предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в Кремле обсудили судьбу победителей WorldSkills. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что все талантливые молодые люди, ставшие победителями на престижном чемпионате профессионального мастерства, будут трудоустроены. Глава государства поручил вице-премьеру Ольге Голодец проконтролировать вопрос трудоустройства этих молодых людей.

Движение WorldSkills зародилось в Испании в послевоенном 1947 году. Конкурс молодых рабочих призван был поднять престиж рабочей профессии и способствовать восстановлению экономики после Второй мировой войны.

Российская Федерация присоединилась к движению в 2012 году.

Чемпионат мира WorldSkills в 2019 году впервые пройдет в Российской Федерации — в Казани.