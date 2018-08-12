Москва, 12 августа, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Вице-премьер России министр финансов Антон Силуанов заявил, что ослабление российского рубля после заявлений о возможных новых санкций США в отношении РФ может привести к росту инфляции в стране на 0,5%. Об этом Силуанов заявил в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» сегодня, 12 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Силуанов признал, что российский рубль действительно ослаб примерно на 4% после того, как власти США объявили о новых санкциях против России. Он отметил, что такое ослабление может привести к разогреву инфляции, которая сейчас в России находится на очень низком уровне.

«Если брать годовую инфляцию, то динамика составляет 2,5%, наш целевой показатель — 4%. То есть, в принципе, подушка безопасности есть», — сказал Силуанов.

При этом Силуанов считает, что российские власти смогли перестроить рынок на внутрироссийское производство, особенно в секторе потребительских товаров, и тем самым обезопасили в значительной мере цены на эти товары от колебания курса валют.

«Тем не менее возможно, если курсовые соотношения сохранятся, то вклад в инфляцию мы оцениваем порядка 0,5%», — сказал Силуанов.

Но вице-премьер уверен, что инфляция не выйдет за пределы целевого коридора.

«Инфляция под контролем», — заявил вице-премьер — министр финансов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на торгах 10 августа на Московской бирже доллар США подорожал почти до 68 рублей. Евро подорожал до 77,38 рубля.

Новые санкции США ввели на основании бездоказательных обвинений в том, что Россия якобы причастна к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию в английском городе Солсбери в марте этого года.