Вашингтон, 12 августа, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на церемонии своей инаугурации собирался поклясться не на Библии, а на своей книге «Искусство сделки». Об этом 12 августа сообщает издание Slate, ссылающееся на книгу «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» бывшей помощницы американского президента Омаросы Манигол-Ньюман.

Присяга

«Он спросил меня: «Омароса, как думаешь, а что если я дам присягу на книге «Искусство сделки»?» — вспоминает экс-помощница Дональда Трампа.

Президент объяснил ей, что он считает возможным принесение клятвы на своей книге, тем, что «Искусство сделки» является «величайшей деловой книгой всех времен». А также тем, что в ней прописаны схемы, которые он намерен использовать во время своего правления. Потому книгу «Искусство сделки» можно считать символом его политики.

Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что так можно увеличить продажи книги. И хотя Манигол-Ньюман пишет, что президент преподнес всё это как шутку, по ее мнению, он говорил всерьёз.

Книга Омаросы Манигол-Ньюман «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» появится в продаже 14 августа, и в ней бывшей помощницей Трампа приводятся факты, дискредитирующие президента США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее The Washington Post опубликовал отрывок из книги Манигол-Ньюман, в котором она рассказывает, что Трамп съел конфиденциальный документ после встречи со своим адвокатом. Сам Трамп, комментируя эту информацию, назвал свою бывшую помощницу Омаросу Манигол-Ньюман «жалким человеком».