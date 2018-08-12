Стокгольм, 12 августа, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Учёные из Гётеборгского университета в Швеции в результатет своих исследований пришли к выводу, что женщины, которые в детстве заболели сахарным диабетом I типа, в среднем живут на 18 лет меньше.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, опершаяся на руку (фрагмент). 1887

Ученые исследовали почти 30 тыс. больных сахарным диабетом I типа и 135 тыс. здоровых людей.

Вывод оказался неутешительным — если заболевание диагностировано у женщин в юном возрасте (до 10 лет), но риск развития болезней сердечно-сосудистой системы увеличивается примерно в 30 раз. В свою очередь это ведет к сокращению продолжительности жизни в среднем на 18 лет.