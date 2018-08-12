Москва, 12 августа, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Дождливую и облачную погоду в Москве на это воскресенье, 12 августа, прогнозирует Гидрометцентр России. Об этом сообщается на сайте метеослужбы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

По данным синоптиков, в столице ожидается кратковременный дождь и переменная облачность. Максимальная температура воздуха в столице России сегодня будет составлять +28… +30 градусов. Будет небольшой ветер юго-западного направления, силой от 5 до 10 метров в секунду. Ночью температура опустится до +12… +14 градусов, переменная облачность сохранится и в ночные часы. Ночью также возможен кратковременный дождь.

Стоит отметить, что с понедельника Гидрометцентр прогнозирует общее понижение температуры воздуха в столице.