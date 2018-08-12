Вашингтон, 12 августа, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Российское вмешательство в события прошлого года в Шарлоттсвилле обсуждалось на брифинге с директором ФБР, заявил депутат Конгресса США от Республиканской партии Том Гарретт, сообщил 11 августа телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский след

По словам депутата Конгресса США, два месяца назад, на брифинге, он поинтересовался у директора ФБР, возможно ли, что Россия повлияла на разжигание конфликта в Шарлоттсвилле, и получил положительный ответ на этот вопрос. На уточняющий вопрос о том, секретна ли эта информация, депутату Конгресса ответили отрицательно.

Гаррет заявил, что российское вмешательство провоцирует американцев на конфликты между собой, используя для это различные поводы. Конгрессмен отметил, что его по-настоящему пугает то, что России удастся посеять раздор между американцами и этим подорвать доверие к западной демократии.

Комментариев от ФБР на это заявление пока не поступало, но в прошлом месяце директор ФБР Кристофер Рей, при обсуждении возможности иностранного вмешательства на форуме безопасности Аспена в Колорадо, упомянул Шарлоттсвилль и сказал, что «иностранное влияние» играет определенную роль в усилиях по «раскручиванию внутренних экстремистских движений».

Стоит отметить также, что газета The Wall Street Journal осенью прошлого года писала, что в аккаунтах Facebook, которые связаны с российскими структурами, было опубликовано много экстремистских сообщений, в том числе анти-мусульманских и анти-иммигрантских сообщений. Эти аккаунты также связывают и с предполагаемым вмешательством в выборы 2016 года в США.

Напомним, что конфликт в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) случился в августе 2017 года. Ультраправые активисты в Шарлотствилле протестовали против решения местных властей демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли, возглавлявшему армию южных штатов в Гражданской войне 1861−65 годов. В результате столкновений между ультраправыми активистами и их противниками пострадали 15 человек. Кроме того, 19 человек получили ранения, а один погиб, когда в группу противников ультраправых врезался автомобиль.