Красноярск, 11 августа, 2018, 20:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае потерпел крушение самолет По-2, на борту которого находились 2 человека. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Россин Денис По-2

По словам источника, самодельный летающий макет советского самолета По-2 взлетел в небо с площадки Нижняя Гутара 11 августа. Чуть позже пилот принял решение посадить воздушное судно из-за технической неисправности.

По последним данным, в результате жесткой посадки самолета пострадали два человека.

В настоящее время выясняются причины ЧП.

Читайте также: На Украине упал легкомоторный самолет