На Украине упал легкомоторный самолет

Тернополь, Украина, 11 августа 2018, 19:30 — REGNUM На Украине потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Инцидент произошел в пятницу, 10 августа, вблизи с. Пановцы Борщевского района Тернопольской области.
«Произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением», — говорится в сообщении.
По последним данным, в результате ЧП погиб один человек (пилот).
В настоящее время устанавливаются причины падения.
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