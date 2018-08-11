На Украине упал легкомоторный самолет

Тернополь, Украина, , 19:30 — REGNUM На Украине потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Инцидент произошел в пятницу, 10 августа, вблизи с. Пановцы Борщевского района Тернопольской области.

«Произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ЧП погиб один человек (пилот).

В настоящее время устанавливаются причины падения.

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