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На Украине упал легкомоторный самолет

Происшествия

Инцидент произошел в пятницу, 10 августа, вблизи с. Пановцы Борщевского района Тернопольской области

На Украине упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет

Тернополь, Украина, 11 августа 2018, 19:30 — REGNUM  На Украине потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Инцидент произошел в пятницу, 10 августа, вблизи с. Пановцы Борщевского района Тернопольской области.

«Произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ЧП погиб один человек (пилот).

В настоящее время устанавливаются причины падения.

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Авиапроисшествия
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