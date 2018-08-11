Москва, 11 августа, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Иск о возмещении ущерба к актеру Леониду Ярмольнику подала Федеральная служба охраны (ФСО) Российской Федерации. Ведомство требует взыскать с артиста более 800 тыс. рублей за поврежденный в ДТП автомобиль Mercedes. Об этом сообщила «Агентству Москва» пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

Marina Lystseva Леонид Ярмольник

«Федеральная служба охраны обратилась в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба от ДТП к Л. Ярмольнику», — сказала она.

В иске указывается, авария, виновником которой стал актер Леонид Ярмольник, произошла на Кутузовском проспекте 22 октября 2016 года. Тогда в ДТП пострадали четыре транспортных средства, в том числе и иномарка ФСО, отметила Мышелова.

По ее словам, страховая компания оплатила лишь часть затрат по ремонту иномарки, принадлежащей ФСО. Остаток средств, потраченных на ремонт транспортного средства, просят выплатить виновника аварии.

Первое заседание по существу состоится 21 августа в 11:00.