Массачусетс, США, 11 августа, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Ткань, созданную из нитей со встроенными в неё свето‑ и фотодиодными датчиками создали учёные из Массачусетского технологического института, совместно со своими коллегами из политехнической школы Лозанны, сообщил 9 августа портал Открытые системы.

(сс) jarmoluk В лаборатории

Ткань создана на основе оптоволокна. Но в «умной» ткани оптоволокно исполняет не совсем типичную для него функцию: оно служит не для передачи информации, а стало надежной оболочкой для полупроводниковых элементов, величина которых меньше песчинки. Оптоволокно делается на заводе из заготовок, которые вытягиваются в тончайшую нить и в эту нить встраиваются диоды и провода наноразмеров.

При проверке работоспособности нити её окунали в аквариум, вплетали в обычную ткань и стирали в стиральной машинке. Во всех случаях нить сохраняла свои свойства.

Исследователи утверждают, что компании, производящие оптоволокно, смогут освоить новую технологию в ближайшее время. А это значит, что совсем скоро «умную» ткань начнут производить в промышленных масштабах.

Новинку предполагается использовать в медицине, где с помощью, например, браслетов из такой ткани можно будет следить за состоянием человека. Если же у ткани не будет отмечено серьезных недостатков, то её ждёт широкое применение в области связи и безопасности.

Стоит отметить, что ранее российские учёные также сообщали о создании ткани, повязки из которой вдвое ускоряют регенерацию тканей. Это позволит решить одну из важных проблем в восстановительной медицине: восстановление поврежденных тканей и предотвратить появление рубцов.