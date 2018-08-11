Мадрид, 11 августа, 2018, 12:01 — ИА Регнум. В национальном парке Доньяна на южном побережье Испании — главных воротах нелегальной миграции в Европу — испанский премьер-министр Педро Санчес и канцлер Германии Ангела Меркель будут искать сегодня, 11 августа, общий ответ на вызов ренационализации политики, которая подрывает основы европейского проекта, пишет газета El País.

Alisdare Hickson «Мы все иммигранты». Протест против ксенофобии

Испания и Германия намерены взять на себя инициативу на посвященном миграции саммите, который созывает 20 сентября в Зальцбурге австрийский канцлер Себастьян Курц. Совершенно «случайно» встреча Санчеса и Меркель совпадает с вступлением в силу соглашения, по которому Мадрид обязуется в течение 48 часов забирать из Германии мигрантов, уже запросивших убежища в Испании.

Националистический кризис, кошмар для Меркель, кажется, преодолен, но отражающие популярность в Баварии правой партии «Альтернатива для Германии» опросы говорят, что он может повториться в любое время. «Открыто ксенобофская позиция» правительства Италии усилила Вышеградскую группу. Кроме того, председательство в Евросоюзе принадлежит правой Австрии.

Меркель и Санчес попытаются донести на саммите совместную с Францией и Португалией позицию: эти страны не хотят, чтоб каждый член ЕС шел своим путем в борьбе с миграцией, как это уже происходит. Министр иностранных дел Германии Хайкко Маас призывал коллег разделить обязанности по приему прибывающих по морю мигрантов среди членов ЕС. Мы не может оставить страны прибытия, Испанию и Италию, в беде, говорил он. Но те, кто не хотят принимать беженцев, «должны взять на себя большую ответственность в других областях».

До сих пор все предложения потерпели неудачу: от принудительного распределения квот на беженцев (против которых жестко выступили Польша и Венгрия) до «посадочных платформ» для беженцев за пределами ЕС — они требуют соглашений со странами происхождения и транзита. Педро Санчес рассчитывает с помощью немецкого канцлера раскрутить Еврокомиссию на дополнительную финансовую помощь Марокко, помимо уже обещанных €55 млн.

Правительство Испании передало в Брюссель список потребностей Марокко, который необходим этой африканской стране для улучшения пограничного контроля (судна, вертолеты, системы ночного видения и т.д.) и надеется, что этот вопрос можно решить до конца года. Но счет, как утверждают источники, выставлен на €130 млн.

В дополнение к миграции стороны обсудят предложение о продвижении Экономического и валютного союза, обеспечив бюджет для зоны евро; будет подчеркнута необходимость усиления обороны Европы, особенно с ненадежным союзником в Белом доме. Меркель и Санчес также обсудят переговоры по Брекситу, которые выходят на финишную прямую без перспектив соглашения.