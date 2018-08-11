В США сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал самолет
Сиэтл, США, 11 августа, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В США сотрудник одной из авиакомпаний угнал самолет. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает NBC.
Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия
Угонщик самолёта
Инцидент с угоном самолета произошел в американском городе Сиэтл в аэропорту SeaTac. Сотрудник авиакомпании устроил несанкционированный взлет самолета, в котором не было пассажиров.
Известно, что самолет разбился в южной части залива Пьюджет-Саунд.
Уточняется, что самолет был похищен сотрудником авиакомпании Alaska Airlines. Марка самолета — Horizon Air Q400.
Причины, по которым сотрудник авиакомпании пошёл на угон самолета, устанавливаются.