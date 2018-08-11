Екатеринбург, 11 августа, 2018, 07:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полиция возьмёт под особый контроль случаи нарушений законодательства на выборах депутатов городской думы. Об этом на совещании в мэрии заявил зам. главы городского УМВД Андрей Швыдченко.

Уильям Хогарт. Встреча с избирателями. 1754

На случаи нарушения предвыборного законодательства в ходе совещания внимание собравшихся обратил сити-менеджер Александр Якоб. Он подчеркнул недопустимость нарушений на выборах, в том числе и незаконной агитации.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Ранее ряд кандидатов жаловались на факты незаконной агитации. Так, один из них заявил о том, что некие лица изготовили листовки с информацией о нём и наклеивают их в неположенных местах.