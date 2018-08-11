Токио, 11 августа, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Японии, передает телеканал NHK.

(сс) Antonio Lapa Вертолет

Уточняется, что в префектуре Гумма в центре страны найдены все члены экипажа вертолета — девять человек. До сих пор не ясно, в каком состоянии находятся еще пятеро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолет рухнул в районе вулкана Кусацу-Сиранэ в Гумме 10 августа. Спасатели направились на поиски людей, летевших в вертолете. Позже стало известно о двух погибших.