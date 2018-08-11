Бухарест, 11 августа, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Число пострадавших во время антиправительственных митингов в Бухаресте увеличилось до 440 человек, сообщает Agerpres.

Babu Протесты в Румынии

Сообщается, что в числе пострадавших значатся 24 жандарма. Также сообщается, что 65 пострадавших были госпитализированы.

Ранее, 10 августа, в Бухаресте начались антиправительственные митинги, которые привели к столкновению демонстрантов и жандармами.

Митингующие пытались прорваться в здание правительства, бросали в представителей правоохранительных органов камни и бутылки, жандармы против манифестантов применяли слезоточивый газ и водометы.

Эта акция стала одной из крупнейших в Румынии за последние месяцы. Прибывшие в Румынию представители диаспор и поддержавшие их жители страны требуют роспуска парламента, где большее количество мест занимает правящая Социал-демократическая партия.