«МЮ» начал сезон с минимальной победы над «Лестером»
Манчестер, Великобритания, 10 августа, 2018, 23:52 — ИА Регнум. 10 августа на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч в рамках 1-го тура регулярного сзеона Английской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити». Противостояние завершилось победой «манкунианцев».
Первый мяч в дебюте первого тайма забил обладатель кубка Чемпионата Мира — 2018 в составе национальной сборной Франции Поль Погба, уверенно реализовав пенальти — 1:0. На 83 — минуте Люк Шоу удвоил преимущество «манкунианцев» — 2:0. В конце матча форвард сборной Англи Джейми Варди забил «гол престижа» — 2:1.
Статистика матча («МЮ"/"Лестер»)
Удары 8/5
Удары в створ ворот 6/4
Процент владения 48%/52%
Нарушения 11/8
Угловые 2/4
«Манчестер Юнайтед», набрав первые 3 очка, поднялся на первое место в турнирной таблице. «Лестер» без очков занял последнюю позицию.
Стартовые составы команд на матч:
«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Байи, Шоу, Дармиан, Погба, Фред, Перейра, Санчес, Мата, Рашфорд.
«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Морган, Магуайр, Даниэль, Грэй, Мэддисон, Перейра, Сильва, Ндиди, Ихеаначо.
Бригада арбитров: Андре Марринер | Скотт Леджер | Саймон Лонг | Энтони Тейлор.
Желтые карточки: Даниэль — 51, Фред — 54, Мэддисон — 54, Перейра — 69.
Голы: Погба (пен) 3 — 1:0, Шоу 83 — 2:0, Варди 90+2 — 2:1.