Киев, 10 августа, 2018, 22:19 — ИА Регнум. За минувшие полгода на Украине зарегистрировали 1948 новых случаев наркотической зависимости, сообщили в Минздраве 10 августа, в ответ на запрос издания «УНН».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Застолье

В первой половине 2017 года было зафиксировано 1999 таких случаев.

Несколько выросло число новых хронических алкоголиков — 13 941 случай против 13 186 в первом полугодии 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по дороге в больницу от «белой горячки» умер боевик ВСУ.

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