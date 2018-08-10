На Украине рассказали о новых алкоголиках и наркоманах
Киев, 10 августа, 2018, 22:19 — ИА Регнум. За минувшие полгода на Украине зарегистрировали 1948 новых случаев наркотической зависимости, сообщили в Минздраве 10 августа, в ответ на запрос издания «УНН».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Застолье
В первой половине 2017 года было зафиксировано 1999 таких случаев.
Несколько выросло число новых хронических алкоголиков — 13 941 случай против 13 186 в первом полугодии 2017 года.
Как сообщало ИА REGNUM, по дороге в больницу от «белой горячки» умер боевик ВСУ.
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