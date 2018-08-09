На Черниговщине военнослужащий Украины скончался от «белой горячки»

Чернигов, Украина, , 22:55 — REGNUM В поселке Гончаровское во время транспортировки в больницу умер 47-летний боевик ВСУ, сообщило 9 августа издание ЧеLine.

Как сообщил фельдшер скорой помощи, солдат умер от шока во время алкогольного делирия или попросту «белой горячки».

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что небоевые потери ВСУ вполне сопоставимы с боевыми. Далеко не последнюю роль в этом играет алкоголь и последствия его злоупотребления.

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