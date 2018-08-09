Четверг, 9 Августа 2018 года
23:04:55 МСК

На Черниговщине военнослужащий Украины скончался от «белой горячки»

Происшествия

Скорая не довезла его до больницы

На Черниговщине военнослужащий Украины скончался от «белой горячки»
U.S. Army Europe
ВСУ

Чернигов, Украина, 9 августа 2018, 22:55 — REGNUM  В поселке Гончаровское во время транспортировки в больницу умер 47-летний боевик ВСУ, сообщило 9 августа издание ЧеLine.

Как сообщил фельдшер скорой помощи, солдат умер от шока во время алкогольного делирия или попросту «белой горячки».

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что небоевые потери ВСУ вполне сопоставимы с боевыми. Далеко не последнюю роль в этом играет алкоголь и последствия его злоупотребления.

Читайте также: Искусство войны: небоевые потери ВСУ сопоставимы с боевыми

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкогольные отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить