Берлин, 10 августа, 2018, 21:24 — ИА Регнум. 10 августа на стадионе «Бентелер-Арена» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Бундеслиги-2 2018/19 между коллективами «Падерборн 07» и «Ян Регенсбург». Противостояние завершилось уверенной победой коллектива из Падерборна.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Пропустил мяч

Первый гол на 31-й минуте матча забил немецкий опорный полузащитник Клаус Гьясула — 1:0. На 61-й минуте Филипп Клемент снял все вопросы об исходе матча, удвоив преимущество «Падерборна» в счете — 2:0.

Статистика матча («Падерборн 07"/"Ян Регенсбург»)

Удары 14/12

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения 49%/51%

Нарушения 16/15

Угловые 8/8

Набрав 3 очка, «Падерборн 07» поднялся на 5-ю позицию в турнирной таблице лиги. «Ян Регенсбург» с 3-мя баллами опустился на 9-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Падерборн 07»: Цингреле, Штодьек, Шонлау, Дрэгер, Коллинс, Гьясула, Шведе, Клемент, Антви-Аджей, Михель, Текпетей.

«Ян Регенсбург»: Пентке, Серенсен, Саллер, Коррея, Ференбах, Гайпль, Георге, Лаис, Адамян, Вренези, Гюттнер.

Бригада арбитров: Роберт Кампка | Бенедикт Кемпкес | Тобиас Фритш.

Желтые карточки: Михель — 9, Груттнер — 45, Корреа — 57, Нандзик — 67, Саллер — 76.

Голы: Гьясула 31 — 1:0, Клемент 61 — 2:0.