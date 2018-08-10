Днепропетровск, Украина, 10 августа, 2018, 20:55 — ИА Регнум. В Днепропетровске мужчина, которому стало плохо, умер в двух минутах езды от ближайшего кардиологического центра, сообщило 10 августа издание Вести.

Иван Шилов ИА REGNUM Не скорая медицинская помощь

До приезда скорой случайные прохожие «качали» больному — делали ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Первая машина скорой помощи приехала к пациенту через 45 минут, после того, как полицейские подтвердили, что тот не пьяница.

На место происшествия приехали фельдшеры, которые не могли ничем помочь. Реанимобиль с необходимым оборудованием приехал через 55 минут после ухудшения состояния мужчины. Он умер в 35 лет от закупорки легочной артерии.

«Тромбоэмболия легочной артерии может привести к смерти очень быстро. Но в данном случае, если человек был в сознании, жил, дышал, родственники должны подавать иск и требовать экспертизы. Летальность при таком диагнозе не стопроцентна, шансы были», — прокомментировала ситуацию глава парламентского комитета по здравоохранению Ольга Богомолец.

Напомним, на Украине проводится реформа медицины, которая затронула систему скорой помощи. В недалеком будущем в бригадах не будет врачей, а только так называемые «парамедики» — люди без медицинского образования, задача которых не помочь больному на месте, а доставить его до ближайшей больницы. Учитывая, что значительная часть населения страны живет в сельской местности, а также ужасное качество украинских дорог, сокращение населения Украины в скором времени пойдет ещё более быстрыми темпами.

Читайте также: Даже Киев не обеспечен скорой помощью из-за отсутствия людей — эксперт