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Даже Киев не обеспечен скорой помощью из-за отсутствия людей — эксперт

Общество

Желающих получать нищенскую зарплату нет

Даже Киев не обеспечен скорой помощью из-за отсутствия людей — эксперт
George Chernilevsky
Скорая помощь. Украина

Киев, 25 июля 2018, 00:53 — REGNUM  Киев обеспечен бригадами скорой помощи на 0,5% от нормы, прописанной в законе, сообщила старший врач центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Наталья Стахова во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

Главной причиной эксперт считает низкие заработные платы медиков:

«Представьте себе, фельдшер или врач, которые приходят после окончания университета или училища получают 3200 грн (чуть больше 7,5 тыс. рублей — ИА REGNUM ) Как жить вообще на эту зарплату?»

Стахова также отметила низкую оснащенность бригад и отсутствие законов, регулирующих возможность отказа в приезде скорой помощи.

Напомним, с 30 января 2018 года на Украине началась медицинская реформа. Она затронет и скорую помощь. Реформаторы планируют убрать из бригад врачей и фельдшеров, заменив их парамедиками, чья основная задача — довезти больного до больницы. При этом никаких дополнительных расходов на создание достаточного числа койко-мест не предусмотрено.

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Реформа системы здравоохранения
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