Москва, 10 августа, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта направили письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой обратить внимание на примеры неэффективного и непрозрачного управления имуществом в филиалах Федерального казенного предприятия «Росгосцирк». Предприятие попало в поле зрения экспертов проекта ОНФ «За честные закупки» после получения соответствующих сигналов от региональных активистов.

Circus.ru Большой Московский государственный цирк

Так, например, речь идет о предоставлении в аренду площадей с нарушением законодательства, связанного с правилами распоряжения федеральным имуществом. Площади сдавались без проведения установленных законодательством процедур передачи его в аренду через филиал «Росгосцирка» — дочернюю организацию «Цирк сервис».

«В соответствии с приказом ФКП «Росгосцирк» от 05.12.2016 № 1547/п («Об организации услуг по продаже сувениров…») «Цирк сервис» был наделен исключительным правом по организации и осуществлению всех услуг, направленных на привлечение зрителей, и иных потребительских услуг в сфере культуры. Руководители всех филиалов «Росгосцирка», указанных в приказе, обязаны обеспечивать доступ в помещение филиалов сотрудников филиала «Цирк сервис», а также сотрудников компаний-подрядчиков, которых он может привлекать для организации всех видов коммерческой деятельности», — рассказала активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Омской области Ольга Хирт.

Иными словами, реальными хозяевами в филиалах являются не руководство и персонал, а представители «Цирк сервис», которые в любой момент могут без соблюдения соответствующего законодательства сдавать в аренду для коммерсантов сотни квадратных метров площадей федеральной собственности.

«Так и произошло в нашем ростовском филиале «Росгосцирка». Без согласования с собственником объекта на территорию Ростовского государственного цирка были допущены компании, которые получали незаконную прибыль от коммерческой деятельности. Это было подтверждено прокуратурой Ростовской области и территориальным управлением Росимущества в Ростовской области», — рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Ростовской области Сергей Левченко.

Активисты ОНФ отмечают, что, помимо Ростовского государственного цирка, в указанном выше приказе значатся Ставропольский, Сочинский, Волгоградский, Нижегородский, Воронежский, Саратовский и Брянский государственные цирки.

«Ситуация, при которой «Цирк сервис» абсолютно свободно жонглирует федеральными площадями, — вопиющая. Очевидно, что в других филиалах «Росгосцирка», попавших под действие злополучного приказа, ситуация идентичная или очень близка к ростовской. Это означает, что мы, вероятно, имеем дело с достаточно откровенной схемой незаконного получения прибылей компаниями, назначенными «Цирк сервисом».

В ближайшее время на площадке ОНФ мы проведем экспертное совещание с участием депутатов Государственной Думы, деятелей культуры и представителей циркового искусства по вопросам реализации поручений Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина о развитии циркового дела в стране, где в том числе поднимем вопрос с незаконной сдачей в аренду федерального имущества в ряде филиалов «Росгосцирка».

Мы уже обратились к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой обратить внимание на примеры неэффективного и непрозрачного управления имуществом в филиалах ФПК «Росгосцирк». И просим Минкульт создать рабочую группу и назначить ответственных для эффективного взаимодействия с экспертами ОНФ по данной проблеме», — подчеркнул координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Государственной думы Антон Гетта.