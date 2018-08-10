Астана, 10 августа, 2018, 20:18 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2018 года численность городского населения Казахстана увеличилась на 1%, сообщает 10 августа аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

По данным ведомства, численность сельского населения за отчетный период увеличилась на 0,1%. По состоянию на 1 июля 2018 года в Казахстане проживало 18,27 млн человек. Это на 0,63% больше, чем 1 января 2018 года.

В начале 2018 году на селе проживало 42,6% казахстанцев. Десять лет назад этот показатель составлял 46,9%.

Как сообщал ИА REGNUM, в январе-апреле в Казахстане родились 124,3 тыс. человек, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,7.