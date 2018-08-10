Астана, 10 августа, 2018, 20:19 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев 2018 года в Казахстане в эксплуатацию ввели 5,8 млн квадратных метров жилья, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 10 августа аналитический портал Finprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании жильцов

В первой половине 2017 года прирост объемов ввода жилья составлял 11%, в 2016 году — 17,6%, в 2015 году — 18,9%. В Астане темпы жилищного строительства сократились на 15,4%.

Эксперты отмечают, что резкое падение темпов жилищного строительства является тревожным показателем, так как в республике принята программа развития, учитывающая процессы урбанизации.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года объем инвестиций в жилищное строительство составил 206,6 млрд тенге ($580 млн), что на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Несмотря на это, объем ввода жилья в эксплуатацию уменьшился на 8,1%.