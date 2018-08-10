Астана, 10 августа, 2018, 22:33 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев 2018 года жители Казахстана сняли с банковских карт 6,2 трлн тенге ($17,4 млрд), что на 25,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 10 августа аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Казахстанский тенге

За отчетный период через банкоматы было снято 5,2 трлн тенге ($14,6 млрд), через POS-терминалы — 932,9 млрд тенге ($2,6 млрд). Количество операций по снятию денег составило 129,4 млн, что на 14,4% больше, чем годом ранее. Средний чек составил 47,5 тыс. тенге ($133).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года жители Казахстана обналичили 3,9 трлн тенге ($11,67 млрд — по курсу на 8 апреля), что на 27% больше, чем за аналогичный период 2017 года.