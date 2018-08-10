Астана, 10 августа, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Браконьерство и добыча полезных ископаемых в Каспийском море могу изменить экологию моря — за последние десять лет количество осетровых на Каспии уменьшилось в 2,5 раза, передает 10 августа телеканал «Астана».

Doron Каспийске море

Научный сотрудник ГУ «Библиотека первого президента Казахстан» Осман Досов отметил, что если все пять прикаспийских государств не будут бороться с явлением броса хищного медузообразного животного, то Каспий может потерять свою кильку.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в казахстанском городе Актау состоится саммит прикаспийских государств, в ходе которого планируется подписание Конвенции о правовом статусе Каспия, которая включает документ о сотрудничестве в области защиты биоресурсов.